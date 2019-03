Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Korrektur zu "Polizeibilanz zum Rosenmontag"

Kreis Borken (ots)

Durch einen Übertragungsfehler haben sich in unserer Bilanzmeldung zum Karnevalsgeschehen in Raesfeld leider falsche Zahlenwerte ergeben. Richtig muss es heißen: Es kam am Rosenmontag zu 30 Einsätzen mit Karnevalsbezug. Dazu zählten 14 Platzverweise und 9 Ingewahrsamnahmen. Die übrigen genannten Zahlen waren korrekt. Wir bitten um eine Anpassung der entsprechenden Berichterstattung.

