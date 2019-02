Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Mercedes der S-Klasse gestohlen

Südlohn-Oeding (ots)

Am Montag entwendeten Autodiebe zwischen 08.10 Uhr und 10.00 Uhr einen schwarzen Mercedes der S 350 D (AMG-Ausstattung) mit BOR-Kennzeichen im Wert von ca. 100.000 Euro. Der Pkw stand neben auf der Lindenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

