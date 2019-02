Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - BMX X 5 gestohlen

Bocholt (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, entwendeten Autodiebe einen weißen BMW X 5 mit BOH-Kennzeichen im Wert von ca. 67.000 Euro. Der BMW stand neben einem Wohnhaus am Walter-Hallstein-Weg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

