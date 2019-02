Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunken am Steuer eines Pkws und eines Traktors

Borken (ots)

Am Montagmorgen meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und machte Angaben zu einem offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Dieser hatte Zigaretten eingekauft und war dann gegen 09.55 Uhr mit seinem Pkw von dem Gelände einer Tankstelle gefahren.

Polizeibeamte trafen den Autofahrer kurz darauf in Borken-Gemen an - der Mann saß aber nun am Steuer eines Traktors, den er im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Es handelt sich um einen in Borken wohnhaften 34-jährigen Mann, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell