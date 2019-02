Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Schwarzer Kleinwagen gesucht

Bocholt (ots)

Am Montag hielt ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Isselburg gegen 10.40 Uhr an der Kreuzung Deichstraße/Werther Straße an dem Stop-Zeichen an. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Am Pkw des 58-Jährigen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.500 Euro.

Im Anschluss verständigten sich die beiden Autofahrer, an der nächsten Möglichkeit anzuhalten, um die Personalien auszutauschen. Der Unfallverursacher hielt sich aber nicht an die Absprache und fuhr davon. Er bog auf die Meckingsstiege und von dort nach rechts auf den Anholter Postweg ab.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen. Die Unterscheidungsbuchstaben könnten VN lauten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

