POL-BOR: Bocholt - Einbruch im Industriegebiet

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, drangen Einbrecher auf der Straße Schlavenhorst in eine Werkstatt ein. Aus den in der Halle stehenden Firmentransportern entwendeten der oder die Täter Werkzeuge im Wert von ca. 5.000 Euro und aus einem auf dem Gelände stehenden Lkw-Auflieger Bekleidung (Wert noch nicht bekannt). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

