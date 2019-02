Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kollision auf Kreuzung

Raesfeld (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro gab es bei einem Unfall, der sich am Donnerstag in Raesfeld ereignet hat. Eine 47-jährige Schermbeckerin befuhr gegen 18.50 Uhr die Straße Zum Esch in Richtung der Straße St. Sebastian und wollte diese geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug einer 63 Jahre alten Raesfelderin zusammen, die die Straße St. Sebastian in Richtung Borkener Straße befuhr.

