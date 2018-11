POL-BOR: Ahaus - Ergänzung zur Meldung "Auto angefahren und geflüchtet" vom heutigen Tage

Ahaus (ots) - Der beschriebene Unfall mit Fahrerflucht könnte sich auch bereits vor dem genannten Zeitraum ereignet haben. Der beschädigte Wagen stand zuvor in Ahaus an der Schlossstraße im Abschnitt zwischen Wallstraße und Kirmesplatz.

Orginalmeldung: Ahaus - Auto angefahren und geflüchtet Seinen Pflichten als Unfallverursacher mochte ein Unbekannter am Donnerstag in Ahaus offensichtlich nicht nachkommen: Er zog es vor, zu flüchten - und hinterließ an einem schwarzen Ford einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Der beschädigte Wagen hatte zwischen 17.10 Uhr und 19.30 Uhr an der Andreasstraße in Wüllen gestanden. Hinweise erbittet die Polizei an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

