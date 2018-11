POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schul-Bäckerei

Bocholt (ots) - In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Euregio-Gymnasiums an der Straße "Unter den Eichen". In der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr hebelten sie die Haupteingangstür auf, um in das Schulgebäude zu gelangen. Im Innern brachen sie weitere Türen auf. Ihr Ziel: Die in der Schule befindliche Bäckerei. Dort brachen sie mehrere Spinde auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie hierbei Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

