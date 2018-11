POL-BOR: Gronau - Brandstiftung in der Tiefgarage

Gronau (ots) - Einen Motorroller setzte ein noch unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr in einer Tiefgarage auf der Parkstraße in Gronau in Brand. Die Feuerwehr war ausgerückt und hatte den Brand gelöscht. Der durch das Feuer entstandene Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, beschränkte sich auf das Fahrzeug. Nach Angaben des Fahrzeughalters sei dies nun schon das zweite Mal, dass sein Motorroller in Brand gesteckt worden sei. Die erste Brandstiftung, vor etwa zwei Wochen, habe er bislang nicht zur Anzeige gebracht. Auch hier habe sein Motorroller in der Tiefgarage gestanden. Das Kriminalkommissariat Gronau sucht nun Zeugen der Brandstiftung. Diese können sich unter der Telefonnummer 02562 9260 melden.

