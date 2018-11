POL-BOR: Rhede - 17-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Rhede (ots) - Am Sonntag befuhr ein 17-jähriger Junge aus Rhede gegen 15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Bocholter Straße in Fahrtrichtung Südstraße in Rhede. Hinter dem Kreuzungsbereich bemerkte er zu spät, dass mehrere Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Der 17-Jährige bremste sein Kraftrad so stark ab, dass er vorne überkippte und auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

