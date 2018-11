POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.11.18 "Kellereinbrecher unterwegs"

Bocholt (ots) - Am Sonntag, zwischen 08.30 und 21.10 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Von-Galen-Straße in Bocholt. Sie brachen 13 Kellerräume auf und durchsuchten diese nach Diebesgut. Bereits im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 09 Uhr, hatten Unbekannte in einem Nachbarhaus elf Kellerräume aufgebrochen.

Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Täter mindestens Pfandflaschen. Welche Beute sie zudem gemacht hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

