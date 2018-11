POL-BOR: Stadtlohn - Schaf im Wald entsorgt

Stadtlohn (ots) - Am Sonntagnachmittag machte ein 53-jähriger Stadtlohner bei einem Spaziergang mit seinem Hund in einem Wald am Gescher Dyk einen ekeligen Fund:

In zwei Plastiktüten verpackt fand er dort gegen 16 Uhr den Kadaver eines Schafes. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes erschien vor Ort und kümmerte sich um die Entsorgung. Wer das Tier dort abgelegt hat, ist nicht bekannt. Von Seiten der Polizei wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

