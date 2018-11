POL-BOR: Bocholt - Einbrecher verscheucht

Bocholt (ots) - Wohl gerade noch rechtzeitig kam am frühen Freitagabend ein 42-jähriger Hausbewohner an seine Wohnanschrift "Im Feld" zurück. Hier konnte er gegen 18.45 Uhr beobachteten, wie zwei männliche Personen von seinem Grundstück aus kommend in Richtung "In der Flur" wegrannten. Augenscheinlich hatten diese vorgehabt, in das Haus einzubrechen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: beide etwa 20 Jahre alt; einer 160, der zweite 170 cm groß; beide trugen dunkle Oberbekleidung und eine Base-Cap. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

