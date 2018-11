POL-BOR: Bocholt - Leichtverletzt nach Glätteunfall

Bocholt (ots) - In der Freitagnacht verletzte sich ein 47-jähriger Autofahrer aus Bocholt leicht, nachdem er mit seinem Auto von der Straße "Kalkdiek" abgekommen war.

Gegen 2 Uhr hatte der Bocholter den "Kalkdiek" aus Vardingholt kommend in Richtung Barlo befahren. Nach eigenen Angaben habe er plötzlich aufgrund eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab und landete, auf dem Dach liegend, im Graben. Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (etwa 6.000 Euro).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell