POL-BOR: Ahaus - Fahren ohne Führerschein

Ahaus (ots) - 80 km/h fährt der Motorroller nach Angaben des Fahrers, einem 16-jährigen Ahauser.

Diesen hatte ein Streifenteam am Freitagmittag, gegen 12.10 Uhr in Ahaus auf der Nordtangente für eine Kontrolle angehalten. Der Fahrer räumte technische Veränderungen am Fahrzeug ein.

Für den Motorroller konnte der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die vorgezeigte Mofa-Prüfbescheinigung genügte nicht. Den Motorroller stellten die Beamten sicher. Gegen den 16-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell