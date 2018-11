POL-BOR: Velen - Müllcontainerbrand im Sportschloss

Velen (ots) - Eine 52-jährige Borkenerin, die Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus brachten und 1.000 Euro Sachschaden am Gebäude waren die Bilanz eines Müllcontainerbrandes am frühen Samstagmorgen im Velener Sportschloss:

Ein im Gebäude befindlicher Container, der für "Gelbe Säcke" vorgesehen ist, geriet gegen 05.30 Uhr in Brand. Als die 52-Jährige, welche im Hotel arbeitet, den Brand bemerkte, löschte sie diesen eigenständig und informierte anschließend zusätzlich die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen erscheint eine Brandstiftung wenig wahrscheinlich. Möglicherweise gerieten Zigarettenreste in den Abfall.

Die Borkenerin konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell