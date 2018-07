POL-BOR: Borken - Unfallflucht am Nordring

Borken (ots) - Zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr hatte ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer K+K Filiale am Nordring einen grauen Seat Altea angefahren und beschädigt. Anschließend hatte er sich nicht um eine Schadensregulierung bemüht, sondern war einfach weiter gefahren.

Der Seat wurde im hinteren rechten Bereich am Stoßfänger sowie am Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken (02861-9000).

