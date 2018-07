POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb fällt erneut auf

Bocholt (ots) - Am Mittwoch entwendete ein Dieb gegen 12.10 Uhr auf der Langenbergstraße ein Fahrrad. Im Fahrradkorb befand sich noch die Handtasche der Geschädigten.

Der Täter flüchtete in Richtung Münsterstraße. Die Beschreibung des Täters passte auf einen polizeibekannten 19-Jährigen, der unter anderem bereits mehrfach als Fahrraddieb aufgefallen ist.

Gegen 13.00 Uhr trafen Polizeibeamte den Verdächtigen auf dem Theodor-Heuss-Ring an - er machte sich gerade an einem Pedelec zu schaffen. Bei der Überprüfung des Pedelecs stelle sich heraus, dass dieses wenige Tage zuvor gestohlen worden war. Der 19-Jährige bestreitet bislang, das Pedelec gestohlen zu haben. Er gibt stattdessen vor, das Fahrrad erworben zu haben - hat dafür aber keine Beweise.

In seiner Hosentasche fanden die Beamten ein Mobiltelefon, welches der Geschädigten gehört, deren Fahrrad auf der Langenbergstraße gestohlen worden war. Das Telefon hatte sich in der Handtasche befunden. Der 19-Jährige gab diesen Diebstahl in Anbetracht der eindeutigen Beweislage zu. Die restlichen Gegenstände, so der 19-Jährige, habe er weggeworfen. Das Fahrrad stand auf dem Theodor-Heuss-Ring und befindet sich wieder im Besitz seiner rechtmäßigen Besitzerin.

Der 19-Jährige fiel später noch einmal negativ auf. Trotz eines Hausverbotes hatte er ein städtisches Gebäude betreten und die anwesenden Mitarbeiter bedroht. Polizeibeamte nahmen den 19-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und sperrten ihn für die nächsten Stunden in eine Polizeizelle.

