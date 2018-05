Offenburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 7.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Lastwagen-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B33. Der Fahrer wollte gegen 13:50 Uhr in Höhe der Gabelung der B 3/B 33 auf die rechte Fahrspur in Richtung Kinzigtal wechseln und streifte einen dort befindlichen Opel. Die 62-jährige Autofahrerin schaffte es auszuweichen, stieß jedoch gegen die rechte Leitplanke. Der Lenker des Lastwagens machte sich daraufhin aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde die 62-Jährige nicht. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter 0781/ 21-2220 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

