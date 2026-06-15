PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Rietberg - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Innerhalb weniger Stunden gab es am Samstagabend (13.06.) und am frühen Sonntagmorgen (14.06.) zwei Einbrüche in Rietberg. Ein Zusammenhang wird im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

Zwischen 12.15 Uhr und 23.50 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um in ein Büro an der Konrad-Adenauer Straße zu gelangen. Mehrere Türen innerhalb des Büros wurden ebenfalls aufgebrochen. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts.

Kurz nach Mitternacht (01.20 Uhr) verschafften sich Unbekannte an der Bahnhofstraße Zutritt zu einem Firmengebäude. Zeugen bemerkten drei Personen in dem Gebäude. Sie waren maskiert und rannten weg, als es zu dem Kontakt kam.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:55

    POL-GT: 74-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am Freitagnachmittag (12.06., 16.45 Uhr) stürzte ein 74-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem Pedelec auf der Hofzufahrt seines Grundstücks am Heideweg. Den bisherigen Kenntnissen nach, verlor der Mann beim Aufsteigen die Kontrolle über sein Fahrrad. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten 74-Jährigen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:00

    POL-GT: Wohnungseinbruch an der Schillerstraße

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Im Verlauf des Sonntags (14.06., 11.30 - 16.45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekanntem Weg in die Wohnung, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:59

    POL-GT: Polizei schreitet bei Auseinandersetzungen auf Festwiese ein

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Rande des Schützenfests am Bertels Weg musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag (14.06.) zweimal einschreiten. Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei informiert, da ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert war. Ersten Angaben nach wurde dabei ein 20-jähriger Gütersloher mit einer Glasflasche verletzt. Er wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren