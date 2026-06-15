Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Rietberg - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Innerhalb weniger Stunden gab es am Samstagabend (13.06.) und am frühen Sonntagmorgen (14.06.) zwei Einbrüche in Rietberg. Ein Zusammenhang wird im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen geprüft.

Zwischen 12.15 Uhr und 23.50 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um in ein Büro an der Konrad-Adenauer Straße zu gelangen. Mehrere Türen innerhalb des Büros wurden ebenfalls aufgebrochen. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts.

Kurz nach Mitternacht (01.20 Uhr) verschafften sich Unbekannte an der Bahnhofstraße Zutritt zu einem Firmengebäude. Zeugen bemerkten drei Personen in dem Gebäude. Sie waren maskiert und rannten weg, als es zu dem Kontakt kam.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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