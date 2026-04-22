Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 86-jährige Seniorin aus Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (CJ) - Am 22.04.2026 verließ die 86-jährige Frau Lydia Mletzko zwischen 11:00 Uhr und 14:15 Uhr ihre Wohnanschrift an der Egbertstraße in Steinhagen mit ihrem Fahrrad (Damenrad, alt, blau, zerbeulter Korb hinten) in unbekannte Richtung und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die 86-jährige ist dement und nur im Wohnort und auf einzelnen, ihr bekannten örtlichen Strecken orientiert. Sie ist häufiger mit dem Fahrrad unterwegs, körperlich fit und legt auch weitere Strecken zurück. Frau Mletzko ist ca. 160 cm groß und schlank, hat weiße Haare, braune Augen und ist bekleidet mit einem Kopftuch, dunkelroter Strickjacke, ausgebleichtem blau-buntem Rock, dicke Strumpfhose und blauen Schuhen. Wer hat Frau Lydia Mletzko gesehen oder kann Angaben zu der Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 oder unter 110 entgegen. Die Fahndung kann auch online auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung mit dem hier angegebenen Link eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/201568

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