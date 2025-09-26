POL-GT: Vermisster 57-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit Montag (22.09.) wird ein 57-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück vermisst. Er wurde zuletzt nach einer Behandlung in einem Krankenhaus gesehen. Er ist ca. 185cm groß und hat eine kräftige Statur. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.
Ein Foto des Vermissten ist über das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/181507
Hinweise und Angaben zu seinem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter er Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell