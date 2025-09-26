PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster 57-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit Montag (22.09.) wird ein 57-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück vermisst. Er wurde zuletzt nach einer Behandlung in einem Krankenhaus gesehen. Er ist ca. 185cm groß und hat eine kräftige Statur. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Ein Foto des Vermissten ist über das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/181507

Hinweise und Angaben zu seinem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter er Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

