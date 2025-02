Polizei Gütersloh

POL-GT: Zivile Polizeibeamte stellen Einbrecher - Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (19.02., 03.00 Uhr) hielten zivil ermittelnde Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh einen schwarzen Citroen auf der Berliner Straße in Höhe der Osnabrücker Landstraße an. In dem Fahrzeug saßen zwei Rheda-Wiedenbrücker, 17 und 20 Jahre alt. Sie hatten diverses einbrechertypisches Werkzeug und weitere verdächtige Gegenstände im Auto. Zum Beispiel eine große Brechstange. Beide Personen wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Der Wagen wurde sichergestellt. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden für mindestens sechs Gaststätten- und Imbisseinbrüche in den vergangenen Wochen in Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh und Herzebock verantwortlich sind. Ob noch weitere Einbrüche auf das Konto der Männer gehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

