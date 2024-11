Polizei Gütersloh

POL-GT: 42-Jähriger klaut aus Umkleidekabine - Zeugen greifen ein

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Im Zuge eines Fußballspiels wurden an einer Schule an der Straße Peckeloh am Samstagnachmittag (09.11., 16.45 Uhr) ein Mann von Zeugen festgehalten, nachdem er Handys aus einer Umkleidekabine gestohlen hatte. In dem Moment als der nicht zu der Mannschaft gehörige Mann die Kabinen verließ, sprachen ihn die Zeugen an. Er versuchte zunächst mit einem E-Bike zu flüchten. Das misslang. Die Zeugen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei beleidigte er diese. Zudem versuchte er sich zu befreien und wegzulaufen. Es stellte sich heraus, dass der Versmolder zwei Handys aus einer Kabine gestohlen hatte. Zudem war er mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs. Das E-Bike und einbrechertypisches Aufbruchswerkzeug wurden sichergestellt. Die Handys bekamen die Eigentümer vor Ort zurück. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

