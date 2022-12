Polizei Gütersloh

POL-GT: Kiosk und Kindertagesstätte in Rheda-Wiedenbrück - Einbrecher unterwegs

Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Dienstagabend (06.12., 20.00 Uhr) und Mittwochmorgen (07.12., 10.00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kiosk an der Bahnhofstraße in Rheda. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten ebenso rabiat den Innenraum und entwendeten unter anderem Bargeld und Tabakwaren.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch (06.12., 16.30 Uhr - 07.12., 07.10 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Rietberger Straße in Wiedenbrück ein. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in die Einrichtung zu gelangen. Anschließend brachen sie weitere Türen in dem Gebäude auf. Entwendet wurden Tablets.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren zu den Einbrüchen eingeleitet. Ob es Tatzusammenhänge gibt, wird ermittelt. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um die Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

