Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit einer schwer verletzten Person in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochmorgen (17.08., 09.40 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung B64/ Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 69-jährige Rietbergerin mit ihrem Opel die B64 in Richtung Paderborn. Zeitgleich befuhr eine Skoda-Fahrerin aus der Theresienstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Opel-Fahrerin wurde dabei in einen Graben geschleudert. Feuerwehrkräfte befreiten sie aus ihrem Fahrzeug. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Die 63-jährige Skoda-Fahrerin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde zwischen der Mastholter Straße und der Grubenbachstraße (Delbrück) bis ca. 12.30 Uhr gesperrt.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehrkräfte abgebunden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell