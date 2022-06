Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Postdamm - Unfallflucht mit Personenschaden

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagnachmittag (18.06., 15.00 Uhr) befuhr ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer die Straße Am Postdamm in Richtung Neuenkirchen. In Höhe der Einmündung zum Grillenweg kam es dabei zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter-Fahrer und einem Auto, welches auf dem Grillenweg in Richtung Am Postdamm fuhr. Nach einem kurzen Gespräch mit den beiden Frauen aus dem weißen Auto, setzten diese die Fahrt fort. Erst einige Zeit später bemerkte der 21-Jährige die leichten Verletzungen, welche er sich bei dem Unfall zugezogen hat.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem weißen Pkw geben? Zum Unfallzeitpunkt war dieser besetzt mit zwei Frauen. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell