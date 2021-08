Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Täter nach Baustellendiebstahl festgenommen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) Am frühen Samstagmorgen (28.08.2021) wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen ein Baustellendiebstahl in Rheda-Wiedenbrück im Bereich der Schulstraße gemeldet. Dabei entwendeten zwei Täter gegen 01:30 Uhr aus dort befindlichen Neubauten diverses Diebesgut und flüchteten, noch vor Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenwagen, mit einem Kastenwagen vom Tatort. Aufgrund der vortrefflichen Angaben des Zeugen, konnte das Fluchtfahrzeug an der Einmündung Hauptstraße/Paul-Schmitz-Straße durch eingesetzte Polizeikräfte angehalten werden. Beide Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Während einer der Täter, ein 50 Jahre alter Mann aus Kamen, im unmittelbaren Nahbereich durch Kräfte der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück festgenommen werden konnte, wurde sein Mittäter, ein 43 Jahre alter Kamener, ca. 400 Meter entfernt, durch Polizeibeamte aus Gütersloh gestellt. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das mit Diebesgut beladene Täterfahrzeug wurde für weitere Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Weitere mögliche Zeugenhinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241 869 0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell