POL-GT: Zwei Täter nach Einbruch in Bäckerei festgenommen - Amtsgericht verhängt beschleunigtes Urteil

Rietberg (MK) - In der Donnerstagnacht (10.09., 00.48 Uhr) lösten zwei Täter bei einem Einbruch in eine Bäckerei an der Rathausstraße einen Alarm aus und wurden durch eingesetzte Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung gestellt und festgenommen.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt in die Verkaufsräume durch ein Herausbrechen des Schließzylinders der Eingangstür. In der Folge brachen die bis dahin unbekannten Männer die Kasse auf und entwendeten eine Geldkassette. Anschließend flüchteten die Täter. Durch das Eindringen in die Verkaufsräume lösten die Einbrecher einen Alarm aus, so dass ein Sicherheitsunternehmen die Polizei verständigte. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die geflüchteten Männer im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut sowie das Einbruchswerkzeug entsorgten die beiden 49- und 50-jährigen Männer aus Bulgarien unmittelbar vor der Festnahme in der nahegelegenen Ems. Die Beamten konnten beides im Anschluss bergen und sicherstellen.

Da beide Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden die Einbrecher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld, in einem beschleunigten Strafverfahren durch das Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilt.

