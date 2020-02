Polizei Gütersloh

POL-GT: Neue Betrugsmasche - Täter nutzen fingierte Telefonnummern

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Im Kreis Gütersloh ist es in den vergangenen Tagen mehrfach zu einer neueren Betrugsmasche gekommen.

Die bislang unbekannten Täter versuchen von ihren potentiellen Opfern sensible Daten zu erfragen. Sie fragen unter anderem nach Kontonummern, Kartennummern etc. Das Vertrauen der Angerufenen versuchen sich die Betrüger zu erschleichen, indem sie die Rufnummer des örtlich ansässigen Geldinstitutes in dem Telefondisplay der Angerufenen durch Manipulation erscheinen lassen.

In einem zweiten Schritt rufen die Betrüger bei dem Geldinstitut ihrer Opfer an und übertragen wiederrum die Rufnummer der Kunden an die Telefone der Bankmitarbeiter. Sie versuchen anhand der zuvor erfragten Daten eine telefonische Überweisung zu veranlassen.

Bei den bisherigen Versuchen im Kreis Gütersloh kam es zu keinem finanziellen Schaden. Dennoch warnt die Polizei! Geben Sie niemals Auskunft über sensible Daten am Telefon. Lassen Sie sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger nicht verunsichern. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie Zweifel haben. Rufen Sie bei Ihrer Hausbank unter der Ihnen vertrauten Telefonnummer zurück oder informieren Sie die Polizei.

