Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike Fahrerin schwer verletzt - Unfallfluchtzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Mittwochmorgen (22.01., 06.40 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Einmündung Münsterstraße / Zeisigstraße informiert.

Zuvor war eine 51-jährige Frau auf ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg an der Münsterstraße in Richtung Versmold gefahren. Als ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in die Zeisigstraße abbiegen wollte, stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich dabei schwer. Das Auto fuhr weiter.

Angaben zu dem flüchtigen Auto, bzw. dessen Fahrer können nicht gemacht werden.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem querenden Fahrzeug machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell