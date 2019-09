Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Der Fahrer eines unbekannten dunklen Kleinwagens beschädigte am Donnerstagvormittag (29.08., 10.00 Uhr) an einer Tankstelle am Nordring einen Mercedes-Sprinter.

Der Sprinter-Fahrer merkte ein Wackeln und konnte im Fahrerspiegel einen dunklen Kleinwagen sehen, der sich beim Anfahren sehr dicht hinter seinem Fahrzeug befand und im Anschluss das Gelände der Tankstelle verließ.

Der Mercedes-Fahrer bemerkte erst später Beschädigungen hinten links am Trittbrett und begab sich zurück zur Tankstelle, wo er vier kleine Fahrzeugteile vorfand, die nach Begutachtung vermutlich von einem Mini stammen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung etwas gesehen?

Wer kann Angaben zu einem dunklen Kleinwagen, vermutlich Mini, oder dessen Fahrer machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummern 05241 869- 0 entgegen.

