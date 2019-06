Polizei Gütersloh

POL-GT: Schützenfest Avenwedde - wessen schwarze Damenjacke wurde gestohlen?

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am vergangenen Sonntagabend (09.06., 21.00 Uhr) benachrichtigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den Polizeiruf 110, nachdem er einen Mann beim Diebstahl beobachtet hatte.

Vor Ort ermittelten die sofort eingesetzten Polizeibeamten, dass der 24-jährige Tatverdächtige, der zur Zeit in Gütersloh lebt, eine weiße Plastiktüte aus einem Fahrradkorb eines Rades gestohlen hatte. Dieses war neben zahlreichen anderen Rädern am Rande des Festplatzes abgestellt worden. In der Tüte befand sich eine schwarzer Damenjacke im Bikerstyle in kleiner Konfektionsgröße.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Jacke konnte noch keiner Besitzerin zugeordnet werden, eine Anzeige wurde bislang nicht erstattet.

Die Polizei bittet die Eigentümerin der Jacke sich zu melden, Telefonnummer 05241 869-0.

