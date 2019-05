POL-GT: Versammlungen im Gütersloher Innenstadtbereich

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Samstag (18.05.) fanden im Gütersloher Innenstadtbereich mehrere angemeldete Versammlungen statt. Eine Versammlung zum Thema "Europawahl 2019 - Wahlkampffinale OWL" hat um 11.00 Uhr mit ca. 200 Teilnehmern auf dem Theodor-Heuss-Platz begonnen und wurde um 12.30 Uhr beendet. Eine weitere Versammlung unter dem Motto "Deutschland ist keine Alternative - Solidarität statt Nationalismus" hat mit ca. 200 Teilnehmern um 10.00 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz begonnen. Deren Teilnehmer begaben sich über eine Zwischenkundgebung im Bereich der Martin-Luther Kirche zu der ebenfalls angemeldeten Versammlung "Für Demokratie und Toleranz - Unser Kreis Gütersloh bleibt Bunt und Weltoffen", an der 100 Personen teilnahmen, zum Dreiecksplatz. Auf dem Dreiecksplatz hat um 10.50 Uhr unter dem Thema "Gütersloh bleibt weltoffen - Kein Platz für die AfD" mit ca. 600 Teilnehmer eine weitere Versammlung begonnen. Um 10.55 Uhr schlossen sich die ca. 200 Teilnehmer des oben genannten Aufzuges an, so dass in der Spitze ca. 800 Teilnehmer bei der Veranstaltung auf dem Dreiecksplatz festgestellt werden konnten. Im Rahmen der Versammlung auf dem Theodor-Heuss Platz wurden wegen gröblicher Störung insgesamt sechs Personen ausgeschlossen. In einem Fall wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen u.a. §86a StGB eingeleitet.

