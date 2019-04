Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Donnerstag (25.04.) meldeten sich Betrüger, sogenannte falsche Polizeibeamte, telefonisch bei einem Mann in Rietberg.

Sie gaukelten dem Geschädigten vor, polizeiliche Ermittlungen hätten ergeben, dass bei dem Angerufenen eingebrochen werden soll. Um zu verhindern, dass die Einbrecher nach der Tat auch das Konto des Geschädigten leerräumen, boten die falschen Polizeibeamten an das Geld in Verwahrung zu nehmen.

Der Geschädigte hob daraufhin bei einem Geldinstitut eine größere Bargeldsumme ab und deponierte diese weisungsgemäß in seinem Auto. Aus diesem entwendeten die Täter in einem unbeobachteten Moment das Geld.

Die Polizei Gütersloh rät:

- Geben sie niemals Daten am Telefon heraus, die echte Polizei fragt am Telefon nicht nach Geld- und Wertgegenständen in der Wohnung. - Haben sie Zweifel an der Echtheit des Anrufers? Lassen Sie sich seinen Namen geben und rufen die Polizei unter einer ihnen bekannten Telefonnummer zurück. Dafür wird jeder Polizeibeamte Verständnis haben. - Sprechen Sie über diese Betrugsmasche. So können sie uns helfen, diese Masche noch bekannter zu machen und ihre Mitmenschen vor größerem Schaden schützen. - Falls sie von Betrügern angerufen werden, scheuen Sie sich nicht das Gespräch zu beenden. Auch wenn die Täter sehr vehement auftreten. Informieren Sie anschließend die Polizei über den Polizeiruf 110.

