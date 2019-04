Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann beschädigt geparktes Fahrzeug und flüchtet

Gütersloh (ots)

Verl (JF) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines dunklen Geländewagens touchierte am Dienstagmorgen (23.04., 08.30 Uhr bis 08.45 Uhr) ein in einer Hofeinfahrt am Heineweg geparktes Firmenfahrzeug.

Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der Geländewagen-Fahrer in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Zusammenstoß aus dem Fenster des benachbarten Hauses beobachten und die Polizei verständigen.

Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Verler, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell