Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Ahornallee

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag (23.04., 12.00 Uhr) und Dienstagabend (23.04., 23.55 Uhr) in ein Reihenhaus an der Ahornallee eingebrochen. Die Täter schoben zunächst eine Jalousie hoch und hebelten anschließend an der dahinter liegenden Terrassentür. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume, Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen bemerkten am Dienstagabend drei verdächtig erscheinende Personen in der Nähe des Tatorts. Es handelte sich dabei um drei Männer, die in dem Garten eines benachbarten Hauses gesehen worden sind. Einer der drei Männer trug einen Dreitagebart und eine rote Kappe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

