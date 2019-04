Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Wohnung und Haus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - In der Zeit von Samstagabend (13.04., 19.00 Uhr) bis Montagmorgen (15.04.) hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Balkontür zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herzebrocker Straße auf und gelangten so in die Innenräume. Hier dursuchten sie die Zimmer und flüchteten mit Uhren und Parfum in unbekannte Richtung.

Im Ortsteil Friedrichsdorf drangen die Einbrecher zwischen Freitagabend und Montagabend (12.-125.04.) gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein und stahlen aus den Innenräumen zwei Mobiltelefone. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen oder hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in der Nähe gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

