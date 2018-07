POL-GT: Mann stürzt aus Arbeitsmaschine und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - An der Bundesstraße ist es am Samstagmorgen (07.07., 07.23Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 52-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Versmolder beabsichtigte an seinem Grundstück Bäume zu schneiden. Er befand sich in dem Korb am Ende eines Teleskoparmes. Im Zuge der Arbeiten kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Seat-Fahrer, welcher die Bundesstraße aus Richtung Frankfurter Weg in Fahrtrichtung Borgholzhausen befuhr. Durch den Aufprall fiel der 52-jährige Mann aus dem Korb. Er verletzte sich dabei schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden.

Der Seat-Fahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß nicht.

Der Seat wurde stark beschädigt. An der Abeitsmaschine entstand ebenfalls ein Schaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20000 Euro.

