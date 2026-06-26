Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Alevitische Gräber in Kiel mit Farbe besprüht: Das LKA sucht Zeugen

Kiel (ots)

Nachdem unbekannte Täter auf dem Kieler Südfriedhof alevitische Gräber mit roter Farbe besprüht haben, hat nun der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) die Ermittlungen übernommen.

Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. In dem Zusammenhang wird auch geprüft, ob es sich um eine religiös motivierte Tat handelt. Das LKA sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu mutmaßlichen Tätern geben können.

Wie berichtet, wurde zu einem nicht genau definierten Zeitpunkt zwischen dem 22. und 23. Juni 2026 durch eine oder mehrere Personen zehn alevitische Gräber auf dem Südfriedhof mit roter Farbe besprüht. Dadurch wurden vor allem die Porträtbilder und Namen auf den Grabsteinen unkenntlich gemacht.

Sachdienliche Hinweise bitte über den Polizeiruf 110 oder an jede Polizeidienststelle.

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