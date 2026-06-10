PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Verdacht des illegalen Handels mit geschützten Tieren: LKA durchsucht Geschäftsräume im Vogelpark Niendorf

Kiel (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein(LKA)

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz haben Ermittlerinnen und Ermittler des LKA am Dienstag, 9. Juni 2026, Geschäftsräume des Vogelparks Niendorf in Timmendorfer Strand durchsucht.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen drei Beschuldigte, die verdächtigt werden, Tiere geschützter Arten illegal und ohne amtlichen Nachweis (CITES-Bescheinigung) erworben, zur Schau gestellt und verkauft zu haben. Bei der Durchsuchungsmaßnahme, die auf Beschluss des Amtsgerichts Lübeck durchgeführt worden ist, wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Weitere Auskünfte zum laufenden Ermittlungsverfahren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren