Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Verdacht des illegalen Handels mit geschützten Tieren: LKA durchsucht Geschäftsräume im Vogelpark Niendorf

Kiel (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein(LKA)

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz haben Ermittlerinnen und Ermittler des LKA am Dienstag, 9. Juni 2026, Geschäftsräume des Vogelparks Niendorf in Timmendorfer Strand durchsucht.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen drei Beschuldigte, die verdächtigt werden, Tiere geschützter Arten illegal und ohne amtlichen Nachweis (CITES-Bescheinigung) erworben, zur Schau gestellt und verkauft zu haben. Bei der Durchsuchungsmaßnahme, die auf Beschluss des Amtsgerichts Lübeck durchgeführt worden ist, wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Weitere Auskünfte zum laufenden Ermittlungsverfahren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

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