POL-SE: Pinneberg - 15-jähriger E-Scooter-Fahrer wird angefahren - Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt - Polizei sucht mutmaßlichen Verursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (04.12.2023) führten Einsatzkräfte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg eine Standkontrolle in der "Kieler Straße" in Wahlstedt durch. Im Mittelpunkt der Kontrolle stand bei winterlichem Schneefall die Überprüfung der Winterreifenpflicht an Kraftfahrzeugen. In ...

mehr