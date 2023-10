Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Vollendeter Einbruch in einen Produktionsbetrieb für Metallwerkzeuge - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (19.10.2023), 22:30 Uhr auf Freitag (20.10.2023), 05:30 Uhr ist es in der Steinstraße zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in das Gebäude eines Produktionsbetriebes für Metallwerkzeuge gekommen.

Durch den anzeigenden Mitarbeiter wurde morgens ein zuvor in der Nacht gewaltsames Eindringen in die Räumlichkeiten der Firma festgestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter Metallstangen in einem Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Eine Personenbeschreibung zu den unbekannten Tätern liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die unter der Rufnummer 04121-202-0 sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell