Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in Schulnähe

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (05.09.2023) führte das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Elmshorn eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße Moordamm durch. In der 30er-Zone wurden in einer Stunde 45 Fahrzeuge gemessen. Die Einsatzkräfte zogen hier eine positive Bilanz. Es gab nur wenige Verstöße.

Die Beamten kündigen an, dass es in den nächsten Tagen weitere Kontrollen im gesamten Kreis und hauptsächlich in der Nähe von Schulen geben wird. In diesem Zusammenhang wollen die Einsatzkräfte nochmal ganz besonders für unsere jüngsten und oft noch ungeübten Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.

