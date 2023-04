POL-SE: Halstenbek - Land Rover im Luruper Weg gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Tangstedt (Kreis Stormarn), Ellerau und Wahlstedt zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Tangstedt, Ortsteil Ehlersberg - Bereits am Donnerstag zwischen 16:30 und 23:30 Uhr drangen Unbekannter im Rader Weg zwischen "Auf dem Kamp" und "An der Alster" in ein Einfamilienhaus ein. Vermutlich wurde der oder die Täter gestört, so dass nichts entwendet wurde. Ellerau - In der ...

