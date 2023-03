Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls in Yoga-Studio - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagmorgen (18.03.2023) wurde ein Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls in die Räumlichkeiten eines Yoga-Studios in der Rolandstraße festgestellt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen Freitag, 17.03.2023, 20:00 Uhr und Samstag, 18.03.2023, 09:30 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rolandstraße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell