POL-SE: Wedel - Sperrmüll abgelagert

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in der Straße "Oha" in Ellerhoop nahe der Ahrenloher Straße zum Einbruchversuch in das Büro eines Autohandels gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagfrüh in das Gebäude einzudringen, gelangten allerdings nicht in die Räume und verursachten Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Elmshorner ...

