Am späten Donnerstagnachmittag (29.09.2022) ist es nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in Tornesch zum Antreffen eines flüchtigen Tatverdächtigen in Elmshorn gekommen, der mit der Bahn flüchtig war und am Elmshorner Bahnhof gestellt wurde.

Eine 15-jährige Schülerin hatte um kurz nach 17:00 Uhr einen Mann an den Fahrradständern am Tornescher Bahnhof beobachtet, der sich dort auffällig die abgestellten Räder anschaute. Nachdem die Schülerin gedroht hatte, die Polizei zu rufen, entfernte sich der Mann über die Hamburger Straße vom Bahnhof.

Gegen 17:30 Uhr bemerkte die Zeugin den Mann vor einem Mehrfamilienhaus, wo er bereits den Fahrradrahmen vom angeschlossenen Vorderrad gelöst hatte und mit der Sattelstütze versuchte, das Schloss vom Vorderrad zu lösen.

Nachdem mehrere Hausbewohner den Mann angesprochen hatten, entfernte sich dieser in Richtung Bahnhof und bestieg einen Zug in Richtung Elmshorn.

Während Beamte der Polizeistation Uetersen eine Anzeige aufnahmen, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Polizeireviers Elmshorn anhand der guten Personenbeschreibung einen 28-Jährigen auf Gleis 3 des Elmshorner Bahnhofs.

Die Zeugin hatte zudem ein Foto des Täters gemacht, dass sie den Beamten zeigen konnte.

Der junge Hamburger hatte noch kurzzeitig versucht, davonzulaufen, wurde aber durch die Polizisten gestellt und zur Wache der Bundespolizei gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls.

