Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - parkender Pkw in der Bahnhofstraße angefahren

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag (18.10.2021) ist ein blauer Dacia Sandero in der Bahnhofstraße in Quickborn angefahren worden. Der Verursacher hat sich entfernt.

Der beschädigte Pkw parkte zwischen 13:45 und 15:00 Uhr auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand gegenüber des Forumgebäudes.

In dieser Zeit wurde die Fahrertür erheblich eingedrückt und der linke Außenspiegel beschädigt.

Das Verursacherfahrzeug könnte rot gewesen sein.

Die Polizeistation Quickborn ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können.

Die Ermittler bitten unter 04106 63000 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell